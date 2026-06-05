Arriva ’Napoli milionaria’ Ultima opera in scena al ’Comunale Nouveau’
Sta per concludersi la messa in scena di ‘Napoli milionaria’ al Comunale Nouveau, che da oltre tre anni ha ospitato gli spettacoli del teatro di Bologna. Il teatro temporaneo ha sostituito la sala storica di piazza Verdi durante i lavori di restauro. La rappresentazione finale di questa opera segna la chiusura di un periodo di attività nel nuovo spazio. La produzione teatrale tornerà nella sede originale dopo il completamento dei lavori di ristrutturazione.
Sta per chiudersi il sipario del Comunale Nouveau che per più di tre anni è stato la ‘casa temporanea’ del Comunale di Bologna, trasferito al quartiere fieristico durante i lavori di restauro della sala storica di piazza Verdi. Dal 12 al 17 il Nouveau accoglierà quindi la ‘sua’ ultima opera, un gioiello del ‘900, ’Napoli milionaria’, che Nino Rota compose nel ’77 sul soggetto della celebre commedia di Eduardo De Filippo che firmò anche la regia del debutto al Festival dei Due Mondi di Spoleto. Negli anni della seconda guerra mondiale, all’ombra del Vesuvio, la famiglia di Gennaro Jovine fatica a sbarcare il lunario: la moglie Amalia è anche costretta a dedicarsi alla ‘borsa nera’ pur di fare qualche soldo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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