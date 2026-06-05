Arriva ’Napoli milionaria’ Ultima opera in scena al ’Comunale Nouveau’

Notizia in breve

Sta per concludersi la messa in scena di ‘Napoli milionaria’ al Comunale Nouveau, che da oltre tre anni ha ospitato gli spettacoli del teatro di Bologna. Il teatro temporaneo ha sostituito la sala storica di piazza Verdi durante i lavori di restauro. La rappresentazione finale di questa opera segna la chiusura di un periodo di attività nel nuovo spazio. La produzione teatrale tornerà nella sede originale dopo il completamento dei lavori di ristrutturazione.