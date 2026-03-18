Al Teatro del Giglio di Lucca si tiene oggi alle 18.30 lo spettacolo di opera per ragazzi intitolato “Piccolo Orso e la montagna di ghiaccio”. L’evento porta sul palco una produzione dedicata ai giovani spettatori, con scene e musica pensate appositamente per un pubblico di bambini e adolescenti. La rappresentazione si svolge nel pomeriggio, offrendo un momento di intrattenimento e cultura per le famiglie.

Al Teatro del Giglio Giacomo Puccini di Lucca va in scena oggi alle 18.30 lo spettacolo di opera per ragazzi ’ Piccolo Orso e la montagna di ghiaccio ’ (foto). Nell’ambito della stagione ’In famiglia a teatro’, è prodotto da AsLiCo, musica di Giovanni Sollima, violoncellista e compositore, e il libretto di Giancarlo De Cataldo, noto scrittore e sceneggiatore. L’opera contemporanea prende spunto dal tema della fragilità degli ecosistemi polari ed è rivolta a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni e alle loro famiglie, in un percorso di scoperta e consapevolezza ambientale attraverso il linguaggio poetico e musicale dell’opera. Lo spettacolo vede due giovani orsetti polari, Piccolo Orso e Piccola Orsa, sono separati durante una battuta di pesca per lo scioglimento dei ghiacci. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’opera per ragazzi in scena al Teatro del Giglio

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