Bologna, 24 marzo 2026 – Al Teatro Comunale va in scena un dittico che rende omaggio a Pietro Mascagni, accostando due opere lontane per natura ma unite da una stessa intensità emotiva: la celebre ’Cavalleria rusticana’ e la meno conosciuta ’Rapsodia satanica’. Ad aprire la serata è proprio il film del 1917 diretto da Nino Oxilia e interpretato da Lyda Borelli. Definito ’poema cinematografico’, il film attraversa suggestioni liberty e richiami dannunziani, rielaborando il mito faustiano al femminile: la contessa Alba d’Oltrevita sacrifica l’anima per riottenere la giovinezza, ma cede all’amore e si condanna a un destino tragico. A rendere unica questa proposta è l’esecuzione dal vivo della partitura di Mascagni, che torna a dialogare con le immagini grazie al restauro della Cineteca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Doppio omaggio a Mascagni al Comunale Nouveau: il dietro le quinte e il dialogo con i musicisti

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