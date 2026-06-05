Arriva l' emicrania day | visite e screening gratuiti per chi soffre di cefalee e altre patologie neurologiche
Il 17 giugno si terrà l’emicrania day, con visite e screening gratuiti dedicati a chi soffre di cefalee e altre patologie neurologiche. L'iniziativa, promossa dalla Fondazione Onda Ets, è alla sua quarta edizione e prevede servizi clinico-diagnostici e informativi senza costi. L’obiettivo è offrire assistenza diretta e sensibilizzare sul tema dell’emicrania.
ANCONA – Una giornata dedicata all’emicrania, con servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi: il prossimo 17 giugno si svolgerà l’iniziativa della Fondazione Onda Ets, giunta alla sua quarta edizione.In oltre 140 ospedali del network con il Bollino Rosa saranno offerte gratuitamente alla. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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