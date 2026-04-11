Screening gratuiti e prevenzione il Lions Day arriva a Lampedusa

A Lampedusa si terrà una giornata dedicata alla prevenzione e alla salute, inserita nel calendario del Lions Day in Sicilia. L’evento prevede screening gratuiti rivolti alla popolazione locale, con l’obiettivo di sensibilizzare sulla prevenzione delle malattie. La giornata mira a offrire servizi sanitari gratuiti e a promuovere l’importanza della prevenzione, coinvolgendo la comunità dell’isola in un’iniziativa dedicata al benessere.

Sarà Lampedusa una delle tappe più significative del Lions Day in Sicilia, con una giornata interamente dedicata alla prevenzione e alla salute. Sabato 18 aprile l’iniziativa approderà sull’isola con una serie di screening sanitari gratuiti rivolti alla cittadinanza.L’evento si svolgerà presso il. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Lions Day 2026: screening gratuiti e prevenzione in tutta la CalabriaIl Distretto 108Ya Calabria del Lions International sta preparando il lancio ufficiale di un’iniziativa che promette di rivoluzionare l’approccio...

Lions Day 2026 in Sicilia, domenica 12 aprile screening sanitari gratuiti e iniziative solidali. Sabato 18 a LampedusaSicilia protagonista della solidarietà e della prevenzione con il Lions Day 2026, in programma domenica 12 aprile, quando oltre 30 piazze dell’Isola...

Temi più discussi: Lions Day 2026 a Messina: prevenzione e solidarietà in Piazza Duomo; Lions Day 2026 domenica 12 aprile in centro Biella per una giornata dedicata alla salute e alla prevenzione; Lions Day 2026: salute, solidarietà e prevenzione in Piazza Roma; A Cagliari prevenzione e controlli gratuiti grazie al Lions Day.

Lions Day 2026 in Sicilia, domenica 12 aprile screening sanitari gratuiti e iniziative solidaliIl Lions Day renderà domenica 12 aprile una giornata speciale con l’appuntamento in oltre 30 piazze della Sicilia per offrire screening sanitari gratuiti all’insegna dello slogan Al servizio di un mo ... scrivolibero.it

Lions Day 2026 in Sicilia, domenica 12 aprile screening sanitari gratuiti e iniziative solidali. Sabato 18 a LampedusaSicilia protagonista della solidarietà e della prevenzione con il Lions Day 2026, in programma domenica 12 aprile, quando oltre 30 piazze dell’Isola si ... laprimapagina.it

Basilicata Digital Channel. . IL LIONS DAY: SERVIRE SEMPRE LA COMUNITA', DOMANI VISITE GRATUITE IN PIAZZA MARIO PAGANO Servire la comunità sempre. E' il motto dei Lions club che hanno presentato, nel Salone degli Specchi del Teatro Stabil - facebook.com facebook

Enna, Lions Day: una piazza per la solidarietà x.com