Arriva l’app che sogna la tua vita al posto tuo

Un’applicazione è stata lanciata, promettendo di gestire la giornata virtualmente al posto dell’utente. Al risveglio, il telefono mostra una serie di brevi storie invece delle solite notifiche e aggiornamenti social. L’interfaccia si presenta come una sequenza di contenuti personalizzabili, progettati per sostituire le attività di lettura e interazione quotidiane con narrazioni automatiche. La funzione mira a sostituire le tradizionali schermate di avvio con contenuti creati dall’intelligenza artificiale.

Immaginate di svegliarvi, prendere il telefono e trovare ad aspettarvi non il solito muro di notifiche, non l'abisso senza fondo di un da scorrere fino allo stordimento, ma una decina di piccole storie. Illustrate, delicate, in stile acquerello. E tutte parlano di voi. Una vi ricorda che tra due settimane arriva il cucciolo che avete segnato in calendario, e vi racconta com'è la vita con un cane nuovo in casa. Un'altra vi suggerisce una caffetteria appena aperta vicino a dove abitate. Un'altra ancora trasforma le foto della vostra ultima vacanza in un breve racconto per immagini, con dentro la vostra faccia, quella delle persone che amate, perfino il muso del vostro gatto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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