Microsoft 365 | arriva l’IA che lavora al posto tuo in Office

Microsoft 365 introduce un nuovo strumento di intelligenza artificiale chiamato Copilot Agent Mode, disponibile per gli abbonati dopo una fase di prova conclusa a settembre 2025. Questa funzionalità permette all’IA di assistere gli utenti nelle attività quotidiane all’interno delle applicazioni Office. La novità mira a integrare l’intelligenza artificiale direttamente nei processi di lavoro, offrendo supporto e automazione nelle operazioni di tutti i giorni.

? Cosa sapere Microsoft rilascia il Copilot Agent Mode per gli abbonati Microsoft 365 dopo la prova settembre 2025.. L'intelligenza artificiale gestisce autonomamente compiti complessi in Word, Excel e PowerPoint tramite nuovi modelli.. L’automazione intelligente entra definitivamente nel flusso di lavoro quotidiano con il rilascio globale del Copilot Agent Mode in Microsoft 365, superando i limiti della semplice assistenza testuale emersi durante la fase di prova conclusasi a fine settembre 2025. La nuova funzionalità, che permette all’intelligenza artificiale di gestire autonomamente compiti complessi all’interno della suite Office, è ora accessibile agli utenti con abbonamenti Microsoft 365 Copilot e Microsoft 365 Premium.🔗 Leggi su Ameve.eu

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