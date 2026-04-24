GPT-5.5 arriva | l’IA che lavora al posto tuo gestisce il PC da sola

OpenAI ha annunciato il rilascio di GPT-5.5, un aggiornamento dell'intelligenza artificiale che può gestire in modo autonomo i computer e i processi di lavoro. La nuova versione permette all’IA di eseguire attività senza intervento umano, coordinando applicazioni e sistemi operativi. Questo sviluppo mira a migliorare l’automazione e l’efficienza nelle attività quotidiane e professionali. La presentazione ufficiale si è concentrata sulle capacità tecniche e sui possibili utilizzi pratici del sistema.

? Cosa sapere OpenAI lancia GPT-5.5 con capacità di gestione autonoma dei computer e flussi di lavoro.. Il nuovo modello risolve il 58,6% dei problemi reali su GitHub in un passaggio.. OpenAI ha svelato nella tarda serata di ieri GPT-5.5, un nuovo modello capace di operare autonomamente sui computer e gestire flussi di lavoro complessi attraverso l’uso coordinato di diversi strumenti digitali. Il rilascio segna una transizione fondamentale verso l’intelligenza agentica, dove il sistema non si limita a rispondere a quesiti, ma pianifica ed esegue compiti navigando tra interfacce e correggendo i propri errori durante il processo. L’evoluzione tecnologica presentata ieri porta con sé una capacità operativa senza precedenti per l’utente finale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - GPT-5.5 arriva: l’IA che lavora al posto tuo gestisce il PC da sola Notizie correlate Microsoft 365: arriva l’IA che lavora al posto tuo in Office? Cosa sapere Microsoft rilascia il Copilot Agent Mode per gli abbonati Microsoft 365 dopo la prova settembre 2025. Adobe rivoluziona il design: arriva l’IA che gestisce i softwareAdobe ha presentato Firefly AI Assistant, un nuovo agente basato sull’intelligenza artificiale capace di operare direttamente all’interno delle... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Arriva GPT-5.5, OpenAI punta su autonomia e lavoro complesso; Mythos, Gpt 5.4 Cyber: come attrezzarci contro il diluvio di attacchi in arrivo; GPT-5.5, l'AI diventa più autonoma: cosa cambia con il nuovo modello di OpenAI; Arriva GPT-5.5: fa di più in meno tempo per coding, ricerca scientifica e lavoro d’ufficio. Arriva GPT-5.5, OpenAI punta su autonomia e lavoro complessoOpenAI ha annunciato nelle scorse ore GPT-5.5, una nuova versione del suo modello pensata per attività professionali complesse. È già disponibile per gli utenti Codex e ChatGPT, mentre l’accesso ... macitynet.it GPT?5.5: AI come software per il lavoro completoCon GPT?5.5 OpenAI vuole consolidare il passaggio dall’assistente conversazionale a un software capace di sostenere attività complesse in sviluppo, analisi documentale e ricerca tecnico-scientifica. V ... agendadigitale.eu Nothing OS 4.1 arriva su Phone (3): tutte le novità e i cambiamenti x.com "RINNOVA LA TESSERA": OCCHIO AL NUOVO ALLARME TRUFFA SANITARIA | Arriva via email una comunicazione per milioni di italiani leggi --> https://www.teleone.it/2026/04/24/occhio-al-nuovo-allarme-truffa-sanitaria-via-email-lultima-comunicazio - facebook.com facebook