Arriva ’La lunga notte delle chiese’

GROSSETO Questa sera dalle 21.30 fino al mattino di domani la chiesa di Santa Lucia a Grosseto ospiterà "Home. Francesco va’ e ripara la mia casa", appuntamento della Lunga Notte delle Chiese promosso dalla Diocesi di Grosseto attraverso l’Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici e la parrocchia di Santa Lucia. L’iniziativa, giunta all’undicesima edizione a livello nazionale, trasforma i luoghi di culto in spazi di incontro culturale, artistico e spirituale. Il tema scelto per il 2026 richiama il messaggio di San Francesco d’Assisi e si inserisce nelle celebrazioni per l’ottavo centenario della sua morte. La serata si aprirà con l’oratorio sacro... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Relazione lunga forse al termine reddit

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