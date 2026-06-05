Il Tribunale ha respinto la richiesta di un pagamento mensile di 250.000 euro da parte di un ex coniuge a favore dell’altro. La decisione si basa sulla valutazione delle prove presentate nel procedimento di separazione, che coinvolge accuse e controaccuse tra le parti. La causa riguarda una richiesta di sostegno economico, che il giudice ha ritenuto non fondata sulla base delle evidenze disponibili. La vicenda giudiziaria prosegue con ulteriori passaggi legali previsti nei prossimi mesi.

Una richiesta da un quarto di milione di euro al mese. Una separazione che continua a tenere banco tra accuse reciproche, battaglie legali e colpi di scena. E ora una sentenza che ribalta le aspettative. La vicenda tra Wanda Nara e Mauro Icardi aggiunge un capitolo inaspettato: il Tribunale di Milano ha respinto la richiesta di assegno di mantenimento provvisorio avanzata dalla showgirl argentina nei confronti dell’ex marito. Con ordinanza del primo giugno, il giudice Anna Cattaneo ha escluso la necessità di riconoscere un sostegno economico immediato a Wanda Nara. La motivazione è chiara e circostanziata: la 40enne showgirl, modella, influencer e imprenditrice nata a Boulogne Sur Mer, in provincia di Buenos Aires, dispone di una situazione patrimoniale e reddituale “ molto florida “. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Arriva la decisione del Tribunale: Icardi non pagherà nulla a Wanda Nara (ecco perché il giudice ha respinto tutto)

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