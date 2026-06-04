Il giudice ha respinto la richiesta di Wanda Nara di ottenere 250 mila euro da Mauro Icardi. La decisione è stata comunicata dopo l’esame delle prove presentate. La causa legale tra i due coinvolge questioni patrimoniali non specificate. La richiesta di Nara è stata giudicata infondata, e la causa prosegue per altri aspetti. La sentenza è definitiva e non è prevista un’ulteriore revisione.

La battaglia legale tra Wanda Nara e Mauro Icardi è arrivata ad un capitolo inatteso che farà discutere. Il Tribunale di Milano ha respinto con ordinanza del 1° giugno la richiesta di assegno di mantenimento provvisorio avanzata dalla showgirl argentina nei confronti dell’ex marito. Una decisione destinata a far discutere, che cambia gli equilibri dello scontro giudiziario tra i due ex coniugi. Al centro della vicenda c’è una cifra da capogiro: 250mila euro al mese. Questa era la somma che Wanda Nara aveva chiesto di ricevere dall’attaccante argentino in attesa della sentenza definitiva di divorzio. Un importo che, secondo la linea difensiva di Nara, avrebbe dovuto garantire il mantenimento del tenore di vita goduto durante il matrimonio con il calciatore. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Wanda Nara, respinta la richiesta da 250mila euro a Icardi: ecco perché il giudice ha detto no

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