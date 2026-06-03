Wanda Nara c' è la decisione del giudice | la cifra astronomica che aveva chiesto a Icardi e perché non la riceverà
Il giudice ha respinto la richiesta di mantenimento di Wanda Nara, che aveva chiesto un assegno di importo elevato a Icardi. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore. La ex compagna del calciatore non riceverà la cifra che aveva richiesto. La causa riguardava l’assegno di mantenimento, ma il tribunale ha stabilito di non concedere l’importo richiesto.
Sperava di ricevere un (ingente) assegno di mantenimento ma, invece, non lo avrà. Si sta parlando di Wanda Nara. Showgirl, modella, influencer, imprenditrice nata a Boulogne Sur Mer (cittadina in provincia di Buenos Aires, Argentina). Di lei si sta parlando ormai da mesi per un unico motivo: la. 🔗 Leggi su Today.it
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