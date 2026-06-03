Wanda Nara c' è la decisione del giudice | la cifra astronomica che aveva chiesto a Icardi e perché non la riceverà

Notizia in breve

Il giudice ha respinto la richiesta di mantenimento di Wanda Nara, che aveva chiesto un assegno di importo elevato a Icardi. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore. La ex compagna del calciatore non riceverà la cifra che aveva richiesto. La causa riguardava l’assegno di mantenimento, ma il tribunale ha stabilito di non concedere l’importo richiesto.