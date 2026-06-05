Sono aperti i pre-ordini online per il Monopoly Formula 1 Edition, una versione del gioco da tavolo dedicata al mondo della corsa. La nuova edizione presenta elementi ispirati alle competizioni di Formula 1 e include piste, team e simboli automobilistici. La produzione è destinata a partire a breve, con spedizioni previste nelle prossime settimane. La versione è disponibile per l’acquisto tramite piattaforme di e-commerce.

La Formula 1 ha ufficialmente il suo Monopoly, che trasforma il gioco Hasbro da tavolo più "pop" al mondo, vero e proprio fenomeno culturale, in una battaglia per il mondiale. I giocatori si sfidano in ogni località del calendario, lottando per punti campionato e vittorie. I classici contratti immobiliari vengono sostituiti dai successi in pista e il passaggio dal via permette di muovere i segnaposto a forma di casco lungo l'anello centrale simulando le strategie e i sorpassi dei Gran Premi. "La Formula 1 è uno degli sport più iconici al mondo e siamo entusiasti di portare l'adrenalina del giorno della gara, il rombo dei motori, il dramma in pit lane e la strategia da una frazione di secondo in un'esperienza di gioco" spiega Billy Lagor, presidente della divisione giocattoli e giochi di Hasbro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Arriva il Monopoly della Formula 1: gare da tavolo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Monopoli come una pasta di Formula 1 !

Notizie e thread social correlati

Hasbro presenta l’edizione Formula 1 del MonopolyHasbro ha annunciato il lancio di un'edizione speciale di Monopoly dedicata alla Formula 1.

Un gioco da tavolo tra rioni, cultura e identità: a Messina arriva il "Sinnoco"A Messina arriva un nuovo gioco da tavolo che coinvolge i quartieri, la cultura e l’identità cittadina.

Temi più discussi: Arriva il Monopoly in versione Formula 1: al posto delle vie ci sono i circuiti; 7 gadget folli per fan della Formula 1: c'è anche il nuovo Monopoly in preorder su Amazon; La Formula 1 si gioca da casa con Monopoly; Monopoly Go lancia una collaborazione a tempo limitato con I Simpson.

Lewis Hamilton arriva prima della sessione di prove reddit

Aperti i pre-ordini su internet della nuova versione corsaiola di Monopoly Formula 1 Edition. L'uscita ufficiale il 15 luglioLa Formula 1 ha ufficialmente il suo Monopoly, che trasforma il gioco Hasbro da tavolo più pop al mondo, vero e proprio fenomeno culturale, in una battaglia per il mondiale. I giocatori si sfidano ... gazzetta.it

Arriva Monopoly F1 Edition! Ecco la data di uscita e come si gioca ? #F1 #Hasbro #fb x.com

Arriva il Monopoly in versione Formula 1: al posto delle vie ci sono i circuitiUscirà ufficialmente il 15 luglio ma si può già pre-ordinare su Internet al costo di 44,99 euro Alzi la mano chi non ha mai giocato una volta a Monopoli, anzi Monopoly, come da qualche anno è stato ri ... corriere.it