Hasbro presenta l’edizione Formula 1 del Monopoly

Hasbro ha annunciato il lancio di un'edizione speciale di Monopoly dedicata alla Formula 1. In questa versione, i giocatori possono scegliere tra diversi team di Formula 1, muovere le pedine-auto sul tabellone e partecipare a gare che si svolgono in vari paesi. La nuova edizione combina elementi classici del gioco con caratteristiche ispirate allo sport motoristico, offrendo un’esperienza che richiama le competizioni di Formula 1. La commercializzazione di questa versione è prevista per il prossimo periodo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Corri verso la vittoria con il gioco Monopoly Edizione F1! Ogni giocatore sceglie il proprio team di FORMULA 1 preferito, muove la propria pedina-auto sul tabellone e prende il comando nelle gare in tutto il mondo. Difendi la tua posizione dagli attacchi dei rivali e, se riesci a mantenere il vantaggio, riscuoti una tassa sfida dagli avversari. Ogni volta che un giocatore passa dal VIA!, partecipa al Monopoly GRAND PRIX, avanzando con il casco del proprio pilota lungo il tracciato al centro del tabellone. Competi sia per il Campionato Piloti sia per il Campionato Costruttori e conquista la vittoria assoluta nel mondo del motorsport! Pensato per i fan della F1, Monopoly Edizione F1 è un emozionante gioco da tavolo perfetto per chi cerca una sfida divertente per le serate in famiglia, un gioco per bambini o un board game per adulti. 🔗 Leggi su Sportintv.eu © Sportintv.eu - Hasbro presenta l’edizione Formula 1 del Monopoly ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Martin Mystère presenta “LA STORIA IMPOSSIBILE DEL MONDO. DAL BIG BANG ALL’ANNO ZERO” – nuova edizioneTorna in libreria e fumetteria in una nuova edizione, a partire dal giorno 15 maggio, LASTORIA IMPOSSIBILE DEL MONDO. Hasbro: addio all’AI per Magic e D&D, solo creatività umanaLa scelta strategica di Hasbro: il valore umano come asset competitivo Nel settore dell’intrattenimento, dove l’automazione digitale sta ridefinendo...