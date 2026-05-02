Un gioco da tavolo tra rioni cultura e identità | a Messina arriva il Sinnoco

A Messina arriva un nuovo gioco da tavolo che coinvolge i quartieri, la cultura e l’identità cittadina. L’idea, sviluppata da due giovani studenti universitari, mira a rappresentare la città attraverso un’attività ludica. Il progetto si propone di creare un modo originale per scoprire e condividere le caratteristiche di ogni rione, offrendo un’esperienza che unisce divertimento e conoscenza locale. La presentazione ufficiale è avvenuta di recente, attirando l’attenzione di appassionati e cittadini.

Una città da conquistare per diventare “sinnoco” di Messina. Non è campagna elettorale ma l'idea, trasformata in realtà, avuta da due giovani dottorandi messinesi. Marco Siligato e Simona Sagone sono gli inventori di un nuovo gioco da tavolo, ispirato ai rioni della città di Messina nonché ad.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate “0-99. Design per gioco”: a Palazzo Arese Borromeo la mostra che racconta il gioco da tavolo come cultura, design e relazioneIn occasione della Milano Design Week 2026, dal 10 aprile al 10 maggio, Palazzo Arese Borromeo a Cesano Maderno (MB) apre le sue sale a 0-99. Palio dei Rioni, nasce il primo torneo di pallavolo femminile tra i Rioni CastiglionesiArezzo, 18 marzo 2026 – Si arricchisce il calendario degli eventi legati al Palio dei Rioni con una novità assoluta: sabato 21 marzo, a partire... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Un gioco da tavolo tra rioni, cultura e identità: a Messina arriva il Sinnoco; Messina, a Scirocco il serrato confronto tra candidati a sindaco sui temi, i progetti, le prospettive; Messina. Liste senza firme, scontro totale tra candidati: Scurria vuol chiedere a Procura di Palermo il sequestro del parere regionale; Scurria: Sulle 15 liste senza firme c'è un nuovo parere, la Prefettura lo acquisisca. Farò reclamo. Una spiaggia piena, una Messina che trascorre il Primo Maggio nella splendida cornice di Capo Peloro! Io e Cateno De Luca appena arrivati siamo stati subito travolti dell’energia unica dei giovani! Vi aspettiamo alle 19 al comizio al lido La Punta Beach club! - facebook.com facebook Buongiorno, ci troviamo a Messina e vorremmo presentarvi una delle denominazioni elettorali più notevoli di sempre: Guitto Azzurra detta Crisafi o Azzurra o Azura o Azurra o Azzura o Assunta o Aurora o Gutto o Gitto o Gotto o Giotto o Quitto o Qutto. #candida x.com