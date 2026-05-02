Un gioco da tavolo tra rioni cultura e identità | a Messina arriva il Sinnoco

Da messinatoday.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Messina arriva un nuovo gioco da tavolo che coinvolge i quartieri, la cultura e l’identità cittadina. L’idea, sviluppata da due giovani studenti universitari, mira a rappresentare la città attraverso un’attività ludica. Il progetto si propone di creare un modo originale per scoprire e condividere le caratteristiche di ogni rione, offrendo un’esperienza che unisce divertimento e conoscenza locale. La presentazione ufficiale è avvenuta di recente, attirando l’attenzione di appassionati e cittadini.

Una città da conquistare per diventare “sinnoco” di Messina. Non è campagna elettorale ma l'idea, trasformata in realtà, avuta da due giovani dottorandi messinesi. Marco Siligato e Simona Sagone sono gli inventori di un nuovo gioco da tavolo, ispirato ai rioni della città di Messina nonché ad.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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