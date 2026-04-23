Forte dei Marmi la scommessa dello sceicco e presidente di Emirates | aperto nuovo hotel da 1000 euro a notte

A Forte dei Marmi è stato inaugurato l’hotel Principessa Forte dei Marmi, parte della collezione Autograph. La struttura è stata realizzata sulle ceneri dell’ex Areion dopo diversi anni di lavori. La nuova apertura rappresenta una delle principali novità della stagione 2026. Lo sceicco Ahmed bin Saeed al Maktoum, presidente di Emirates Airline, ha investito nella realizzazione di questa struttura di lusso, con tariffe che arrivano fino a 1000 euro a notte.

Forte dei Marmi (Lucca), 23 aprile 2026 – Dalle ceneri dell’ex Areion, ecco dopo anni di lavoro una delle novità della stagione 2026: l’hotel Principessa Forte dei Marmi, Autograph Collection, scommessa imprenditoriale dello sceicco Ahmed bin Saeed al Maktoum, presidente di Emirates Airline. Concepito come un’interpretazione contemporanea del slow living tipico della Versilia, l’hotel unisce l’intimità di una villa privata con l’anima di Autograph Collection Hotels, parte del portfolio globale Marriott Bonvoy, dando vita a un concept di ospitalità allo stesso tempo profondamente intimo e contemporaneo. L’hotel davanti a La Capannina. Situata...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Forte dei Marmi, la scommessa dello sceicco e presidente di Emirates: aperto nuovo hotel (da 1000 euro a notte) Notizie correlate Leggi anche: Nuovo appuntamento a Bogliasco con Il Mercatino da Forte dei Marmi: dal cachemire agli accessori Forte dei Marmi, è morto l’ex presidente Filippo Raffaelli. Una vita per il calcioForte dei Marmi, 3 aprile 2026 – È morto a 82 anni, in seguito a un malore, Filippo Raffaelli, presidente della squadra di calcio del Forte dei Marmi... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Mercato Versilia Forte dei Marmi, tutto pronto per l'appuntamento nel centro storico; Crema - Stop al mercato di Forte dei Marmi; A Forte dei Marmi la prima gelateria firmata da All’Antico Vinaio; A Cecina tornano Gli Ambulanti di Forte dei Marmi. Forte dei Marmi, la scommessa dello sceicco e presidente di Emirates: aperto nuovo hotel (da 1000 euro a notte)Dopo anni di lavoro è completato il nuovo albergo di lusso, Principessa Forte dei Marmi Autograph Collection, al posto dell’Areion: 36 camere e suite e ristorante con lo chef internazionale Jason ... lanazione.it Festa della Liberazione, il programma delle celebrazioni a Forte dei MarmiDeposizione delle corone, commemorazione ufficiale e illuminazione tricolore per ricordare i valori di libertà e democrazia ... luccaindiretta.it Comunali Venezia, Martella rilancia il ruolo delle Municipalità: presentati Pelizzato e Forte Prosegue la campagna elettorale del centrosinistra a Venezia con una giornata interamente dedicata al tema del decentramento amministrativo. Il candidato sindaco A - facebook.com facebook “È normale che l’Inter vinca, è la più forte” - Quando l’Inter annuncia Chivu sono molti di più gli scettici che gli ottimisti. - Quando l’Inter esce dal Mondiale per Club gli scettici si moltiplicano come funghi. - Quando Lautaro spiega che nello spogliatoio ci sono qu x.com