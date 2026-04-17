Accusata di essere una trafficante di esseri umani arrestata a cavallo del confine tra Slovenia e Italia

Una donna di 44 anni, di nazionalità russa, è stata arrestata tra i confini di Slovenia e Italia con l’accusa di traffico di esseri umani. L’operazione ha portato all’arresto della donna, che secondo le autorità avrebbe svolto attività illecite legate allo sfruttamento di persone. La notizia si aggiunge a quanto già noto riguardo alle indagini in corso sulla rete di traffico internazionale.

Un lupo solitario non fa un branco, ma la notizia dell'arresto di una quarantaquattrenne russa coinvolta nel traffico di esseri umani appare dettaglio particolarmente interessante. Sebbene sia residente regolarmente in provincia di Rimini (possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalle.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Trafficante di esseri umani arrestato in Bergamasca Arrestato a Caltanissetta presunto trafficante di esseri umani ricercato dal PakistanABBONATI A DAYITALIANEWS Arresto su richiesta delle autorità pakistane I Carabinieri di Caltanissetta, in collaborazione con il Servizio per la... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Una multinazionale norvegese è accusata di aver aiutato il regime del Myanmar ad arrestare attivisti antigovernativi; Cina, miniserie accusata di usare AI e volti reali senza consenso; Katy Perry accusata di violenza sessuale da Ruby Rose, cantante indagata dopo la denuncia dell'attrice; Anziana docente accusata di stalking ai suoi ex inquilini: Si è solo difesa. Trump accusa Petro di essere un narco-presidente. Crisi in ColombiaDopo Nicolás Maduro anche Gustavo Petro viene preso di petto da Donald Trump. Non c’è ancora sulla testa del presidente colombiano una taglia, come sul suo collega venezuelano. Ma l’accusa è di essere ... ilfoglio.it La forza di una donna Anticipazioni Puntate 31 marzo e 1° aprile 2026: Bahar sotto accusa, Arif rischia di morire!Ecco cosa ci svelano le Anticipazioni degli Episodi de La forza di una donna in onda il 31 marzo e il 1° aprile 2026 su Canale 5. Mentre Sirin punta il dito contro Bahar, Arif rischia la vita per ... comingsoon.it L’Ong israeliana denuncia Sanchez alla Corte Penale Internazionale: “Ha aiutato l’Iran” La Spagna di Pedro Sanchez è stata accusata da un’organizzazione non governativa israeliana di aver aiutato l’Iran e di essere addirittura complice in crimini di guerra n facebook Telenor, importante azienda di telecomunicazioni norvegese, è accusata di aver aiutato il regime del Myanmar ad arrestare attivisti antigovernativi x.com