Arrampicata sportiva | sempre Sorato Anraku nel boulder Poker a Praga

Notizia in breve

Sorato Anraku ha vinto ancora una volta nel boulder a Praga durante la Coppa del Mondo 2026. Con questa vittoria, il climber giapponese ha conquistato il suo quarto successo nella stessa specialità. La gara si è svolta nella capitale ceca, dove Anraku ha ottenuto il suo secondo poker consecutivo nella competizione. La vittoria rafforza la sua posizione di leader nel circuito di quest'anno.