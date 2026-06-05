Arrampicata sportiva | sempre Sorato Anraku nel boulder Poker a Praga
Sorato Anraku ha vinto ancora una volta nel boulder a Praga durante la Coppa del Mondo 2026. Con questa vittoria, il climber giapponese ha conquistato il suo quarto successo nella stessa specialità. La gara si è svolta nella capitale ceca, dove Anraku ha ottenuto il suo secondo poker consecutivo nella competizione. La vittoria rafforza la sua posizione di leader nel circuito di quest'anno.
Sorato Anraku cala il poker a Praga. Il nipponico si prende una nuova vittoria di specialità del boulder all’interno dello scenario della Coppa del Mondo 2026, in cui sta vestendo i panni dell’assoluto dominatore. Il fuoriclasse asiatico, in una finale a lungo interrotta per un problema di aderenza alle pareti, risolve i blocchi dell’atto conclusivo andando a far segnare lo score vincente di 55.0 battendo di pochissimo il sudcoreano Dohyun Lee, secondo a 54.8, con il francese Mejdi Schalck, che chiude terzo a 54.7 anche lui vicinissimo al vincitore. Completano il quadro dei migliori otto, con posizioni dal quarto in poi: l’altro transalpino in concorso Sam Avezou (39. 🔗 Leggi su Oasport.it
[React] Le run de Sorato Anraku lors de la finale homme Meishan 2026
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