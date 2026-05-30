Arrampicata sportiva | Sorato Anraku cala il tris nel boulder Vince anche a Madrid

Notizia in breve

Sorato Anraku ha vinto anche la terza gara stagionale di boulder nella Coppa del Mondo 2026, questa volta a Madrid. Il giovane atleta giapponese ha conquistato il podio senza perdere punti, ottenendo il suo terzo successo consecutivo nella stagione. La competizione si è svolta con numerosi atleti che si sono sfidati su diversi percorsi, ma Anraku si è distinto per la sua prestazione costante.