Arrampicata sportiva | Sorato Anraku cala il tris nel boulder Vince anche a Madrid
Sorato Anraku ha vinto anche la terza gara stagionale di boulder nella Coppa del Mondo 2026, questa volta a Madrid. Il giovane atleta giapponese ha conquistato il podio senza perdere punti, ottenendo il suo terzo successo consecutivo nella stagione. La competizione si è svolta con numerosi atleti che si sono sfidati su diversi percorsi, ma Anraku si è distinto per la sua prestazione costante.
Il fuoriclasse giapponese Sorato Anraku cala il tris a Madrid: tre gare della stagione del boulder nella Coppa del Mondo 2026 di arrampicata sportiva e tre vittorie per lui, che si dimostra sempre di più il re della specialità. Con il punteggio di 99.3, l’asiatico ha risolto i blocchi sulle pareti spagnole imponendosi largamente rispetto alla concorrenza: al secondo posto lo statunitense Colin Duffy (74.7), terzo il francese Samuel Richard (54.4). Giù dal podio, quasi a sorpresa, il coreano Dohyun Lee (44.6): dalla quinta all’ottava piazza si sono sistemati invece l’altro giapponese Keita Dohi (44.3), lo spagnolo Guillermo Peinado Franganillo (35. 🔗 Leggi su Oasport.it
Sorato Anraku EASY on a Old School Boulder
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