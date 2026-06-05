Arnautovic ha dichiarato di non essere pigro e ha espresso fiducia nelle capacità di Stankovic, ritenendolo potenziale leader della nazionale serba. Nell'intervista, l'ex attaccante dell'Inter ha ripercorso alcuni momenti della sua carriera e ha commentato le critiche ricevute nel corso degli anni. Ha anche parlato di Aleksandar Stankovic, sottolineando la sua possibilità di assumere un ruolo importante nella squadra.

di Alberto Petrosilli L’ex attaccante dell’Inter Arnautovic ripercorre alcuni aspetti della sua carriera, risponde alle critiche ricevute negli anni e incorona il giovane Aleksandar Stankovic. Ospite del podcast “Alesto” condotto da Aleksandar Stojanovi?, Marko Arnautovic ha affrontato diversi temi legati alla sua esperienza nel calcio professionistico. L’ex centravanti dell’Inter ha parlato della percezione che molti tifosi hanno avuto di lui nel corso della carriera, soffermandosi anche sui rimpianti per non aver sempre sfruttato appieno il proprio potenziale. Nel corso dell’intervista, inoltre, ha dedicato parole importanti ad Aleksandar Stankovic, giovane talento cresciuto nel settore giovanile nerazzurro e oggi protagonista in Belgio. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Arnautovic si racconta: «Non sono pigro. E su Stankovic non ho dubbi: può diventare un leader della Serbia»

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