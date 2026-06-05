Arnautovic ha ammesso di aver rimandato più volte gli allenamenti in palestra in passato. La questione legata a Stankovic riguarda il suo talento, considerato speciale per le sue caratteristiche tecniche e fisiche.

Come ha gestito Arnautovic la pigrizia durante gli allenamenti in palestra?. Quali sono le caratteristiche che rendono Stankovic un talento speciale?. Perché il trasferimento potrebbe compromettere la crescita di Kostov?. Cosa serve alla nazionale serba per trasformare i talenti in campioni?.? In Breve Aleksandar Stankovic brilla al Bruges tra gol e assist. Il giovane Kostov deve affrontare sfide di adattamento a 18 anni. Avdi? indicato tra i talenti serbi da seguire nel percorso nazionale. La gestione fisica passata di Arnautovic includeva rimandi alle sessioni in palestra. L’importanza della disciplina e del senso di famiglia nel percorso di un atleta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Arnautovic: “In passato ho rimandato la palestra” e il caso Stankovic

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