Miriana Trevisan si racconta senza filtri | ‘Forse non sono mai stata amata davvero’ i dubbi su Pago

Miriana Trevisan ha condiviso un racconto personale durante un'intervista, dichiarando di aver vissuto momenti di delusione e dubbi riguardo alle sue relazioni sentimentali passate. Ha parlato di un bilancio difficile, tra relazioni terminate e sentimenti di insoddisfazione, lontano dal mondo dello spettacolo e dai riflettori. La showgirl ha aperto il suo vissuto, senza filtri, evidenziando le fragilità e le incertezze che l’hanno accompagnata nel tempo.

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