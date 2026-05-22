Miriana Trevisan si racconta senza filtri | ‘Forse non sono mai stata amata davvero’ i dubbi su Pago

Da notizieaudaci.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Miriana Trevisan ha condiviso un racconto personale durante un'intervista, dichiarando di aver vissuto momenti di delusione e dubbi riguardo alle sue relazioni sentimentali passate. Ha parlato di un bilancio difficile, tra relazioni terminate e sentimenti di insoddisfazione, lontano dal mondo dello spettacolo e dai riflettori. La showgirl ha aperto il suo vissuto, senza filtri, evidenziando le fragilità e le incertezze che l’hanno accompagnata nel tempo.

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A La Volta Buona il bilancio amaro della showgirl tra relazioni finite e delusioni sentimentali. Un racconto intimo, lontano dai riflettori dello spettacolo e più vicino alle fragilità personali. Ospite di La Volta Buona condotto da Caterina Balivo, Miriana Trevisan ha aperto una parentesi molto personale sulla propria vita sentimentale. La frase che più ha colpito il pubblico è arrivata quasi come un bilancio: «Forse non sono mai stata amata davvero». Un’affermazione che la showgirl ha collegato alle esperienze vissute negli anni e alla sensazione di aver costruito rapporti spesso poco profondi. Durante l’intervista, Trevisan ha raccontato di aver maturato una riflessione che per lei è diventata quasi un paradosso. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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