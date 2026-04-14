Omicidio Bongiorni il passato da pugile del 17enne | ‘Ho preso una testata’ la palestra interviene e pubblica una foto

Nel caso dell’omicidio di Giacomo Bongiorni, il principale indagato, un 17enne, ha dichiarato di aver subito una testata durante un allenamento di pugilato. La palestra frequentata dal ragazzo ha pubblicato una foto che lo ritrae durante una sessione di allenamento. La notizia ha attirato l’attenzione sul suo passato come pugile agonista e sulle dichiarazioni rilasciate dal giovane riguardo a quell’episodio.

La passione del 17enne per il pugilato. Nel caso dell’ omicidio Giacomo Bongiorni, che da giorni occupa le cronache, emerge un elemento che riporta l’attenzione sul profilo del principale indagato: il passato da pugile agonista del 17enne. Non è una notizia nuova in senso stretto, ma è un dettaglio che pesa. Il ragazzo ha combattuto sul ring almeno fino al 2023 con la Boxing Team Pugilistica Massese, prima di uscire dai circuiti ufficiali. Dal 2024, infatti, non risulta più tesserato alla Federazione Pugilistica Italiana. Un passato sportivo recente, quindi, che introduce inevitabilmente un interrogativo implicito sulla gestione della forza fisica.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Omicidio Bongiorni, il passato da pugile del 17enne: ‘Ho preso una testata’, la palestra interviene e pubblica una foto Leggi anche: Omicidio Giacomo Bongiorni a Massa, uno dei minorenni è un pugile: ha detto di aver reagito "dopo una testata" Il 17enne promessa della boxe e il pugno a Giacomo Bongiorni «perché mi ha dato una testata». L’accusa sull’omicidio a MassaÈ una promessa della boxe il 17enne fermato per l’omicidio di Giacomo Bongiorni in piazza a Massa.