La semifinale del Roland Garros 2026 tra Arnaldi e Cobolli sarà trasmessa in diretta tv e streaming. La partita si potrà seguire in chiaro su Nove e in streaming tramite le piattaforme ufficiali. L’orario di inizio è stato comunicato e i dettagli sul canale e l’orario sono disponibili per gli appassionati. La partita rappresenta l’ultimo passaggio prima della finale del torneo di tennis.

, orario, canale, in chiaro, Nove, a che ora Oggi, 5 giugno 2026, Arnaldi e Cobolli si sfidano in una storica semifinale tutta italiana al Roland Garros 2026. Un derby italiano in una semifinale Slam è un evento straordinario. Proprio per questo la partita verrà trasmessa in chiaro, per tutti, sul Nove, al tasto Nove del digitale terrestre. Oltre ovviamente che su Eurosport, visibile anche tramite Dazn. Ma dove vedere in tv e in streaming, su che canale e a che ora la semifinale del Roland Garros 2026 Arnaldi Cobolli? Ecco tutte le informazioni. Appuntamento questo pomeriggio, 5 giugno 2026, alle ore 19 in diretta in chiaro sul Nove, con prepartita dalle ore 18. 🔗 Leggi su Tpi.it

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© Tpi.it - Arnaldi Cobolli streaming e diretta tv: dove vedere la semifinale del Roland Garros 2026

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