La semifinale del Roland Garros 2026 tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi si disputa oggi. L’incontro si svolge sul campo principale del torneo parigino. L’orario di inizio è stato fissato per le 14:00. La partita sarà trasmessa in diretta tv e in streaming sui canali ufficiali del torneo, accessibili tramite abbonamento o piattaforme online dedicate.

La semifinale del Roland Garros 2026 tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi è già entrata nella storia del tennis italiano. Due azzurri sul Philippe-Chatrier, uno di fronte all’altro, per conquistare un posto nella finale di domenica 7 giugno. Una sfida che arriva al termine di un torneo sorprendente, in cui entrambi hanno superato avversari di altissimo livello e hanno riscritto le gerarchie del tennis mondiale. L’attesa è enorme, anche perché un decreto legge approvato pochi mesi fa prevede che semifinali e finali degli Slam con almeno un italiano debbano essere trasmesse in chiaro. Tuttavia, la norma entrerà in vigore solo al termine degli attuali contratti televisivi, e questo crea un punto interrogativo importante sulla visibilità dell’incontro. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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© Ilsipontino.net - Cobolli – Arnaldi al Roland Garros 2026: orario, programmazione e dove vedere la semifinale in tv e streaming

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COBOLLI-ARNALDI: un italiano in finale del ROLAND GARROS. Ennesimo infortunio per BERRETTINI

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Quando si gioca Cobolli-Arnaldi, Roland Garros 2026: orario semifinale, tv, streaming, ipotesi in chiaroFlavio Cobolli ha raggiunto le semifinali di Roland Garros 2026, la sua prima volta tra i quattro migliori in un torneo dello Slam.

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