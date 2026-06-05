Arnaldi-Cobolli oggi Roland Garros 2026 | orario seconda semifinale tv programma streaming

Venerdì 5 giugno si gioca la semifinale di doppio tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli al Roland Garros 2026. L'incontro rappresenta la prima semifinale tutta italiana nel singolare maschile a Parigi in Era Open. L'orario e il programma sono disponibili sui canali ufficiali, con possibilità di streaming. La partita si svolge sulla seconda semifinale e coinvolge due tennisti italiani in un match storico.

Oggi, venerdì 5 giugno, Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli si affronteranno nella seconda semifinale del Roland Garros 2026, dando vita alla prima storica semifinale tutta italiana nel singolare maschile a Parigi in Era Open. Questo storico derby azzurro garantisce la presenza di un italiano in finale. Una partita che si presenta a aperta a qualsiasi risultato, sulla base di quanto visto nel corso del torneo. Sulla carta, i favori del pronostico spettano a Cobolli, più avanti in classifica di Arnaldi e più continuo nel corso della stagione. Tuttavia, il livello di gioco raggiunto e la capacità di ribaltare le partite sono aspetti che hanno permesso al ligure di raggiungere il penultimo atto. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Roland Garros 2026 p. 9: Cobolli trascina lItalia in finale!

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