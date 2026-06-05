Arnaldi-Cobolli oggi al Roland Garros 2026 la semifinale tutta italiana | orario e dove vederla in chiaro
Oggi, venerdì 5 giugno, al Roland Garros si gioca la semifinale tra Arnaldi e Cobolli. La partita sarà visibile in chiaro e si svolgerà sul campo principale. L’orario è stato comunicato e i tifosi possono seguire l’evento senza necessità di abbonamento. La sfida rappresenta un’occasione per assistere a una semifinale tutta italiana nel torneo parigino.
Al Roland Garros 2026, oggi venerdì 5 giugno, è il giorno di Arnaldi-Cobolli, partita che sarà trasmessa in chiaro. I due italiani si sfidano in semifinale, nel secondo match in programma sul campo centrale del complesso parigino. Classifica alla mano il favorito è il romano che, se dovesse vincere il titolo, diventerebbe addirittura numero 5 del mondo. “La mia prima semifinale in uno Slam è un sogno che si realizza”, ha dichiarato l’azzurro dopo il successo nei quarti contro il canadese Felix Auger-Aliassime. Il suo miglior risultato in uno Slam certifica la sua crescita e il consolidato status di top player. “Penso di non essermi mai messo pressione da solo. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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Roland Garros 2026 Semifinale: Arnaldi vs Cobolli | in Diretta su NOVE!
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