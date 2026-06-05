I due tennisti italiani si sono affrontati al Roland Garros l’anno scorso, in un match che ha rappresentato l’ultimo confronto tra di loro. In totale, si sono incontrati sei volte, con cinque di queste sfide disputate nel torneo parigino. La partita più recente tra i due è stata l’ultima di queste sei occasioni, lasciando un segno nel loro storico di incontri.

A Parigi la semifinale si gioca su terra. azzurra: il derby Cobolli-Arnaldi vale un posto nella storia italiana al Roland Garros, se è vero che in palio c'è un biglietto per la finale. Flavio e Matteo, rispettivamente classe 2002 e 2001, incrociano la racchetta per la sesta occasione fra Atp e Challenger: il bilancio dice 1-1 nel circuito maggiore e 3-2 per il ligure considerando entrambi i livelli. La curiosità? L'ultima volta che hanno giocato contro, il contesto era sempre quello del Roland Garros. Perchè parliamo dell'anno scorso. Altra chicca: tutti e cinque gli incontri si sono tenuti su terra. Atto primo, Challenger di Napoli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Roland Garros.

© Gazzetta.it - Arnaldi-Cobolli, l'ultimo precedente fu al Roland Garros. E le altre cinque volte...

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Alexander Zverev è in semifinale a Roland Garros: è il buono o il cattivo

Notizie e thread social correlati

Arnaldi contro Cobolli: al Roland Garros vinciamo senza SinnerAl Roland Garros, la squadra di Arnaldi ha sconfitto Cobolli senza la presenza di Sinner.

Leggi anche: In semifinale al Roland Garros si affronteranno Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli

Temi più discussi: Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi in semifinale al Roland Garros 2026 per portare l'Italia in finale: quando si gioca e dove vedere la partita · Tennis; Cobolli-Arnaldi la semifinale, ci sarà un azzurro per il titolo Roland Garros; Roland Garros, in chiaro sul Nove la semifinale tutta italiana Arnaldi-Cobolli. Le altre partite e dove vederle; In semifinale al Roland Garros si affronteranno Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli.

Tra l’Italia e la sua ottava finale nella storia del #RolandGarros c’è solo Felix Auger-Aliassime. Il canadese è anche l’ultimo ostacolo per una prima storica semifinale Slam tutta italiana - qualcosa di mai successo prima. #Cobolli #Arnaldi #Berrettini x.com

Volandri ha dichiarato che se Sinner dice di sì (un GRANDE SE) per quello che ha visto finora (la situazione può ancora cambiare) la squadra italiana sarebbe composta da: Sinner, Musetti, Berrettini, Cobolli, Arnaldi/Darderi. Può questa squadra vincere la Co reddit

Arnaldi e Cobolli, altro che sfida tra amici: i retroscena del derby che vale la finale al Roland GarrosIl venerdì sera è uno stato d’animo bellissimo. Tramonto su Parigi, luci sull’Italia. Le 19 del 5 giugno 2026, l’ora e il giorno di un appuntamento storico: per la prima volta, due giocatori azzurri s ... gazzetta.it

Arnaldi-Cobolli, l'ultimo precedente fu al Roland Garros. E le altre cinque volte...I due azzurri si erano sfidati nel torneo parigino l'anno scorso. Tutti e cinque gli incontri si sono tenuti su terra ... gazzetta.it