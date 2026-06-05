Arnaldi-Cobolli l' ultimo precedente fu al Roland Garros E le altre cinque volte

Da gazzetta.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I due tennisti italiani si sono affrontati al Roland Garros l’anno scorso, in un match che ha rappresentato l’ultimo confronto tra di loro. In totale, si sono incontrati sei volte, con cinque di queste sfide disputate nel torneo parigino. La partita più recente tra i due è stata l’ultima di queste sei occasioni, lasciando un segno nel loro storico di incontri.

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A Parigi la semifinale si gioca su terra. azzurra: il derby Cobolli-Arnaldi vale un posto nella storia italiana al Roland Garros, se è vero che in palio c'è un biglietto per la finale. Flavio e Matteo, rispettivamente classe 2002 e 2001, incrociano la racchetta per la sesta occasione fra Atp e Challenger: il bilancio dice 1-1 nel circuito maggiore e 3-2 per il ligure considerando entrambi i livelli. La curiosità? L'ultima volta che hanno giocato contro, il contesto era sempre quello del Roland Garros. Perchè parliamo dell'anno scorso. Altra chicca: tutti e cinque gli incontri si sono tenuti su terra. Atto primo, Challenger di Napoli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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