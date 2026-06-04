Arnaldi contro Cobolli | al Roland Garros vinciamo senza Sinner
Al Roland Garros, la squadra di Arnaldi ha sconfitto Cobolli senza la presenza di Sinner. La partita si è svolta senza il campione italiano, che ha deciso di non partecipare. La vittoria è arrivata con un risultato netto, senza la partecipazione di Sinner, che avrebbe potuto influenzare il risultato. La sfida tra i due italiani si è conclusa con un successo per Arnaldi e i suoi compagni.
Arriva quasi sempre un momento, nel tennis come nella vita, in cui la realtà supera la fantasia. Succederà venerdì 5 giugno sul Philippe-Chatrier, il tempio rosso di Parigi, quando Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi si guarderanno dall'altra parte della rete in una semifinale storica e tutta azzurra, al Roland Garros. Due ragazzi cresciuti a colpi di Challenger sulle terre d'argilla italiana, da Napoli a Cordenons, che si ritrovano adesso a un passo dalla finale più importante della loro vita. Il paradosso è bello e feroce: l'Italia è forte anche senza i suoi tennisti migliori. Jannik Sinner, numero uno del mondo, si è dovuto arrendere sull’incipit del torneo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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L’Italia si affida alle seconde linee senza Sinner al Roland Garros: le rinascite di Berrettini ed Arnaldi, Cobolli sotto esameSinner è stato eliminato al secondo turno del Roland Garros, interrompendo la sua serie di vittorie consecutive.
Senza Sinner, gli italiani si prendono il Roland Garros: Cobolli, Berrettini e Arnaldi agli ottaviGli italiani avanzano agli ottavi di finale al Roland Garros senza il loro principale giocatore.
Temi più discussi: Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi in semifinale al Roland Garros 2026 per portare l'Italia in finale: quando si gioca e dove vedere la partita · Tennis; In semifinale al Roland Garros si affronteranno Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli; Roland Garros, Arnaldi-Cobolli e una semifinale storica per l'Italia. Quando si gioca?; Berrettini-Cobolli-Arnaldi, l'altra Italia vince al Roland Garros.
Domani non sarà soltanto una semifinale. Domani sarà una pagina di storia. Per la prima volta al Roland Garros, due italiani si sfideranno in una semifinale tutta azzurra: Flavio Cobolli contro Matteo Arnaldi. Un traguardo che fino a pochi anni fa sembrava un facebook
#RolandGarros Flavio Cobolli si prepara per la semifinale tutta italiana di domani contro Matteo Arnaldi. A breve in campo la coppia Sara Errani e Andrea Vavassori per la finale del doppio misto. I 2 azzurri proveranno a confermare il successo dello scorso x.com
Pazzesco pensare: Se Cobolli vince il Roland Garros, sarà il primo uomo italiano a vincere dal 1976, battendo il suo connazionale e numero 1 al mondo Sinner! reddit
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