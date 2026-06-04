Arnaldi contro Cobolli | al Roland Garros vinciamo senza Sinner

Da ilgiornale.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al Roland Garros, la squadra di Arnaldi ha sconfitto Cobolli senza la presenza di Sinner. La partita si è svolta senza il campione italiano, che ha deciso di non partecipare. La vittoria è arrivata con un risultato netto, senza la partecipazione di Sinner, che avrebbe potuto influenzare il risultato. La sfida tra i due italiani si è conclusa con un successo per Arnaldi e i suoi compagni.

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Arriva quasi sempre un momento, nel tennis come nella vita, in cui la realtà supera la fantasia. Succederà venerdì 5 giugno sul Philippe-Chatrier, il tempio rosso di Parigi, quando Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi si guarderanno dall'altra parte della rete in una semifinale storica e tutta azzurra, al Roland Garros. Due ragazzi cresciuti a colpi di Challenger sulle terre d'argilla italiana, da Napoli a Cordenons, che si ritrovano adesso a un passo dalla finale più importante della loro vita. Il paradosso è bello e feroce: l'Italia è forte anche senza i suoi tennisti migliori. Jannik Sinner, numero uno del mondo, si è dovuto arrendere sull’incipit del torneo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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