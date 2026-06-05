Arnaldi e Cobolli si sfidano per la prima volta in una finale Slam, dopo aver disputato il loro secondo match contro un connazionale in un Major. È il 35° derby italiano negli Slam, ma questa è la prima volta che uno dei due raggiunge una finale. Il risultato rappresenta un traguardo importante per il tennis italiano. La partita si svolge in un contesto di alta tensione e grande attesa, con entrambi i giocatori determinati a conquistare il titolo.

Mai c’era stato un derby in semifinale a livello Slam tra due italiani. Lo vedremo questa sera, tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Un risultato incredibile, per il tennis azzurro, che arriva alla fine di un Roland Garros da record. Sia per il romano sia per il ligure si tratterà, cosa mai accaduta, del secondo derby giocato in un solo Slam. Flavio infatti aveva già sfidato Andrea Pellegrino al primo turno, mentre Matteo se l’era vista con l’altro Matteo, Berrettini, che si è ritirato per guai fisici dopo un set e mezzo, nei quarti. Non era mai successo nemmeno che due italiani si sfidassero per un posto in una finale Slam. Prima dello slam parigino, il derby più in avanti nel tabellone era stato il quarto di finale tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti agli Us Open 2025. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Arnaldi-Cobolli, il 35° derby italiano negli Slam. Ma è la prima volta che vale una finale

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#Tennis Vittoria schiacciante di Flavio #Cobolli al #RolandGarros. L'azzurro si è imposto su Learner Tien per 6-2, 6-2, 6-3, in un'ora e 46 minuti, e passa agli ottavi. Ora in campo Berrettini contro Comesana, intorno alle 15:35 toccherà ad Arnaldi contro Colli x.com

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