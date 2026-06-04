Cobolli o Arnaldi | uno dei due diventerà il sesto italiano in una finale Slam

Jannik Sinner è stato eliminato nel secondo turno del Roland Garros, un risultato inatteso considerando le sue prestazioni precedenti. Tra i possibili finalisti italiani, uno dei due giocatori, Cobolli o Arnaldi, potrebbe diventare il sesto italiano a raggiungere una finale Slam. La loro qualificazione dipende dalle rispettive partite in corso o future, ma nessuno dei due ha ancora conquistato questa storica tappa.

Nel momento della clamorosa eliminazione subita da Jannik Sinner nel secondo turno del Roland Garros in pochi avrebbero immaginato simile scenario. Il tennis italiano non smette invece di stupire, continua a crescere e a far sognare gli appassionati. Il nuovo e straordinario risultato raggiunto certifica che domenica uno tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi diventerà il sesto italiano a poter disputare una finale Slam. I due giocatori si affronteranno domani in un derby che mette in palio uno slot per la sfida di domenica contro il vincente della semifinale tra il tedesco Alexander Zverev, testa di serie numero due e grande favorito per il successo finale, il giovane ceco Jakub Mensik, salito alla ribalta con il trionfo nel torneo ATP Masters 1000 di Miami 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it

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L'Italia fa la storia al Roland Garros: Cobolli, Berrettini e Arnaldi ai quarti di finale

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#RolandGarros Matteo #Arnaldi o Falvio #Cobolli; uno dei due disputerà la finale di domenica, sfidando il vincente del match di venerdì Zverev-Mensik. I due italiani, sempre dopodomani, saranno infatti impegnati nell'altra semifinale del singolare maschile x.com

Tiafoe sbaglia uno smash e concede ad Arnaldi un 3° Match Point (che trasforma) dopo la sua difesa incredibile reddit

Cobolli-Arnaldi, Italy's semifinal. Flavio: It's the chance of a lifetime. Matteo: It's incredible to be here.In the Roland Garros quarterfinals, the Roman defeated Auger-Aliassime 3-1. The Ligurian advanced thanks to Berrettini's knockout. FITP President Binaghi: Broadcast the match free-to-air. Errani-Vav ... sport.quotidiano.net

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