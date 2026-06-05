L'Armenia si prepara alle elezioni mentre la crisi nell'Artsakh e il confronto tra Russia e Occidente continuano a influenzare il paese. La decisione di cedere le raffinerie italiane a una compagnia azera ha attirato l'attenzione, sollevando interrogativi sulla strategia energetica e gli interessi economici. La situazione politica si inserisce in un quadro di tensioni geopolitiche che coinvolgono diversi attori internazionali.

Come influenzerà il voto la scelta tra Russia e Occidente?. Perché l'Italia sta cedendo le sue raffinerie alla compagnia azera?. Chi sta guidando la resistenza fisica contro le decisioni di Pashinyan?. Quali rischi corre l'Armenia diventando un territorio sacrificabile per l'Europa?.? In Breve Espulsione di 120.000 armeni dall'Artsakh dopo il blocco del 2023. Scontro Pashinyan contro il Catholicos Karekin II per il controllo morale. Controllo delle raffinerie IP e API da parte della compagnia azera Socar. Accordo tra Pashinyan e Aliyev mediato da Donald Trump a Washington. Le elezioni armene del 6 e 7 giugno: il bivio tra identità spirituale e realpolitik. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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