Le tensioni tra Armenia e potenze straniere si intensificano con la Russia che esercita pressioni e gli Stati Uniti che appoggiano il governo locale. La data del voto del 7 giugno si avvicina e si discute su come le sanzioni economiche russe possano influenzare i risultati. Il Cremlino potrebbe adottare strumenti economici per cercare di indebolire il leader in carica. Questi sviluppi si inseriscono in un quadro di pressioni esterne sulla regione.

? Punti chiave Come influenzeranno le sanzioni economiche russe l'esito del voto del 7 giugno?. Quali strumenti economici userà il Cremlino per indebolire Pashinyan?. Perché la Casa Bianca ha scelto di mediare con l'Azerbaijan?. Cosa accadrà alla sovranità armena se il sostegno europeo dovesse mancare?.? In Breve Elezioni armene previste per il 7 giugno come test geopolitico tra potenze.. Trump agisce come mediatore per il trattato di pace con l'Azerbaijan.. Pashinyan cerca l'integrazione con l'Unione Europea per diversificare gli alleati.. Mosca usa sanzioni economiche per contrastare l'allineamento di Erevan verso l'Europa.. In Armenia la pressione russa cresce mentre Washington sostiene Pashinyan prima del voto del 7 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Armenia, scontro tra potenze: la Russia preme, gli USA sostengono Pashinyan

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