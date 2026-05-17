Eurovision | tra scontro geopolitico e il successo di Noam Bettan

L' Eurovision continua a essere al centro di discussioni che coinvolgono tensioni geopolitiche e questioni culturali. Quest'anno, il concorso ha visto protagonisti sia il successo di Noam Bettan, che ha attirato l'attenzione internazionale, sia le polemiche generate dalla performance di Sal Da Vinci, accusato di aver suscitato reazioni legate a questioni identitarie. La manifestazione si svolge in un clima di confronto tra strategie di soft power e questioni culturali, che si riflettono nelle scelte artistiche e nelle reazioni del pubblico.

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