Argentina | marcia Ni Una Menos tra l’emergenza femminicidi

Da ameve.eu 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una marcia di Ni Una Menos si è svolta in Argentina per denunciare l'aumento dei femminicidi e la riduzione dei fondi dedicati alla protezione delle donne, calati dell’89%. La protesta ha evidenziato anche la mancanza di supporto per le vittime, dato che il servizio telefonico di emergenza 144 risulta inaccessibile o inattivo in alcune aree. La manifestazione ha attirato diverse centinaia di persone, chiedendo interventi concreti per la sicurezza femminile.

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Perché i fondi per la protezione delle donne sono calati dell'89%?. Come può una vittima ricevere aiuto senza il servizio telefonico 144?. Chi è il sospettato che è stato liberato con la cauzione?. Cosa accadrà al reato di femminicidio nel codice penale argentino?.? In Breve Taglio dell'89% ai fondi per la prevenzione rispetto ai livelli del 2023.. Programma Acompañar ferma le assistenze economiche dopo 102mila donne ricevute nel 2023.. Servizio telefonico 144 smantellato e Ministero delle Donne eliminato sotto Milei.. Un femminicidio registrato ogni 31 ore secondo i dati statistici attuali.. Centinaia di migliaia di persone scendono in piazza a Buenos Aires per l’undicesimo anniversario di Ni Una Menos tra i dati sui femminicidi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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