A undici anni dalla prima manifestazione di Ni Una Menos, il movimento femminista argentino torna a scendere in piazza per protestare contro la violenza di genere e i femminicidi. Nel frattempo, il governo ha deciso di ridurre i fondi e i programmi dedicati alla prevenzione e al contrasto della violenza sulle donne. La giornata è stata segnata da nuovi casi di femminicidio, alimentando il senso di urgenza tra le attiviste.

A undici anni dalla prima manifestazione di Ni Una Menos, il movimento femminista argentino torna a marciare contro la violenza di genere e i femminicidi. A Buenos Aires, centinaia di migliaia di persone hanno camminato fino alla piazza del Congresso dietro le parole “ci vogliamo vive e libere”. L’anniversario della nascita di Ni Una Menos, che ogni anno il 3 giugno organizza manifestazioni in tutto il Paese, è segnato dalla morte di tre ragazze che sembrano aggiungersi agli oltre 80 femminicidi avvenuti nel Paese nel 2026. Il corpo della diciassettenne Dulce María Beatriz Candia, cercata per due settimane dalla famiglia, è stato ritrovato in un edificio abbandonato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Argentina, l’anniversario di “Ni una menos” segnato da altri femminicidi. Ma Milei taglia fondi e programmi contro la violenza di genere

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

50 anni dal golpe in Argentina, nel Paese di Milei si cancella la memoria: “Il governo taglia i fondi ai centri sui crimini del regime”A cinquanta anni dal golpe in Argentina, nel Paese di Milei si registra una riduzione dei fondi destinati ai centri dedicati ai crimini del regime.

Argentina: piazza a Buenos Aires contro la violenza di genereA Buenos Aires si sono svolte proteste contro la violenza di genere, in risposta a un caso di femminicidio avvenuto a Cordoba.

Temi più discussi: ARGENTINA: IN MIGLIAIA IN PIAZZA CON NI UNA MENOS A 11 ANNI DALLA SUA PRIMA STORICA MOBILITAZIONE; Giornata dell’Immigrante italiano in Argentina: il 3 giugno si celebrano le radici; Domenica 7 giugno ingresso gratuito nei musei civici e nei siti archeologici di Roma Capitale; L'Ambasciata d'Italia a Buenos Aires ha celebrato l'80° anniversario della Repubblica.

Sapete come e perché Licio Gelli scese in campo per i Mondiali del 1978 in Argentina? Forse no, considerato il silenzio dei maggiori giornali italiani. In occasione dell'anniversario dell'inizio dei Mondiali del '78, la nostra ricostruzione storica: contra x.com

Qualcuno qui ha giocato a questo giocatolo? reddit

L'Ambasciata d'Italia a Buenos Aires ha celebrato l'80° anniversario della RepubblicaSi sono tenute martedì, presso l'Ambasciata d'Italia a Buenos Aires, le celebrazioni per l'80° anniversario della Repubblica Italiana, con un evento che ha contato molti invitati tra autorità ... ansa.it

Argentina: vescovi, mai più a violenza dittatura e sempre più a democrazia giusta. 50° anniversario del colpo di StatoOggi diciamo in modo perentorio: ‘mai più’ alla violenza della dittatura e ‘sempre più’ a una democrazia giusta. Lo afferma la Commissione permanente della Conferenza episcopale argentina nel ... agensir.it