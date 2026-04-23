Avellino al Carcere Borbonico il confronto su femminicidi e cultura della violenza | Emergenza culturale prima che normativa

Nella città di Avellino, si è tenuta la quarta giornata della mostra intitolata “Rivivo con Te. Femminicidi: cronaca di una strage senza fine”. L'evento si è svolto presso il Carcere Borbonico ed è stato dedicato a discutere di femminicidi e della cultura della violenza. Durante l'incontro sono stati affrontati temi legati all'emergenza culturale che accompagna queste forme di violenza, prima ancora delle questioni normative.

AVELLINO — Quarta giornata della mostra “Rivivo con Te. Femminicidi: cronaca di una strage senza fine”. Al Carcere Borbonico si torna a parlare di violenza di genere. Non in astratto. Tra immagini, storie, corpi che non ci sono più. E parole che pesano.L’impatto delle storie e delle immagini: il.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Al Carcere Borbonico di Avellino gli agronomi irpini a confronto sulla nuova disciplina urbanisticaSi è tenuto presso il Carcere Borbonico l’incontro “Il governo del territorio e la nuova disciplina urbanistica”, promosso dalla Provincia in... Leggi anche: Avellino, "In nome della Giustizia": dibattito sulla riforma al Carcere Borbonico Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Arci Avellino, il 18 aprile il Congresso provinciale all’Ex Carcere Borbonico; Il Governo del Territorio e la disciplina urbanistica: focus e protocollo d'intesa al Carcere Borbonico; Femminicidi, mostra e dibattiti al Carcere Borbonico: l’educazione culturale il vero antidoto; La lunga scia di sangue non si ferma, Garzo: c’è ancora tanto da fare. Femminicidi, mostra e dibattiti al Carcere Borbonico: l’educazione culturale il vero antidotoAVELLINO- Ventidue pannelli, ciascuno dedicato a una storia di donne vittime di femminicidi,per dare voce alle vittime di violenza di genere. Si e’ aperta questa mattina la tre giorni che andra’ avant ... irpinianews.it Congresso provinciale al Carcere BorbonicoUn appuntamento centrale per la vita associativa e politica del territorio, che prende le mosse da una riflessione sul tempo presente: in un contesto segnato da accelerazioni continue, la lentezza vie ... irpinia24.it Martedì 28 aprile al Carcere Borbonico l’iniziativa di Formedil con INAIL e Ordini professionali. Previsti 3 crediti formativi per ingegneri, architetti e geometri - facebook.com facebook