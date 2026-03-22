A cinquanta anni dal golpe in Argentina, nel Paese di Milei si registra una riduzione dei fondi destinati ai centri dedicati ai crimini del regime. Ogni 24 marzo, a Buenos Aires, si svolge una marcia commemorativa per ricordare le vittime della dittatura iniziata nel 1976, con uno striscione che mostra i volti e i nomi di 30.000 desaparecidos. La memoria storica continua a essere al centro dell’attenzione pubblica.

Nella marcia che ogni anno attraversa Buenos Aires il 24 marzo, anniversario del colpo di Stato che nel 1976 aveva dato inizio alla dittatura civico-militare di Jorge Rafael Videla, c’è uno striscione con i volti e i nomi di 30mila desaparecidos. Sono le persone scomparse a causa dei militari e per cui ancora oggi le abuelas e le madres de Plaza de Mayo chiedono giustizia. Nell’ Argentina del presidente di destra Javier Milei, questo incessante lavoro per ottenere la verità è messo a rischio. A cinquant’anni dal golpe, la memoria storica è “sotto attacco”, spiega a Ilfattoquotidiano.it Marcela Perelman, direttrice delle attività di ricerca del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - 50 anni dal golpe in Argentina, nel Paese di Milei si cancella la memoria: “Il governo taglia i fondi ai centri sui crimini del regime”

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