Arezzo da oggi ti guarda anche l’algoritmo | firmato il patto tra Comune e Questura
A partire da oggi, le telecamere di sorveglianza e l’intelligenza artificiale vengono integrate nel sistema di sicurezza del Comune di Arezzo, attraverso un accordo con la Questura. Questa novità permette l’uso di tecnologie avanzate per monitorare e analizzare le immagini in tempo reale, rafforzando la vigilanza urbana. La collaborazione tra le istituzioni mira a migliorare la gestione della sicurezza pubblica, senza specificare le modalità di implementazione o i dettagli tecnici delle nuove misure.
AREZZO – Da oggi ad Arezzo non ci sono più soltanto gli occhi dei vicini dietro le tende. Adesso ci sono anche quelli delle telecamere, e pure dell’intelligenza artificiale. È stato firmato questa mattina in Comune l’accordo attuativo tra Questura e Palazzo Cavallo per la gestione integrata del sistema comunale di videosorveglianza. Tradotto dal burocratese: le telecamere comunali e le forze dell’ordine lavoreranno sempre più in squadra per controllare il territorio e prevenire reati e situazioni a rischio. L’accordo arriva dopo l’approvazione, lo scorso 2 aprile, del nuovo regolamento comunale sulla videosorveglianza e punta a rafforzare l’attività di prevenzione svolta dalle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Lortica.it
Notizie e thread social correlati
Niente smartphone prima dei 13 anni, il patto tra genitori e sessanta scuole a Milano: «Così combattiamo la dipendenza da algoritmo»In alcune scuole di Milano, è stato stabilito che i bambini non possono usare smartphone prima dei 13 anni.
CUAV, firmato il Protocollo d’Intesa tra Questura di Caserta e Ambito Territoriale C08Istituito un Protocollo d’Intesa tra la Questura di Caserta e l’Ambito Territoriale C08.
Argomenti più discussi: Arezzo, come ti alleno i candidati. Polvani: Pedalare per combattere lo stress da ballottaggio; Da Margarito a Botticelli, ad Arezzo la grande mostra dedicata all'iconografia di San Francesco; Panathlon Club Arezzo e Coni Arezzo condannano gli episodi di inciviltà avvenuti nei pressi del Museo Archeologico; La Scuola Basket Arezzo ai campionati italiani femminili Under14.
Etrusco Arezzo Hotel - Sure Hotel Collection by Best Western. . Soggiorno ad Arezzo -10% di SCONTO Sure Hotel Collection by Best Western. Scegli le date, blocchi la tariffa, paghi in modo sicuro. Ad aspettarti trovi camere confortevoli, colazione a facebook
Cari amici ascoltatori vi ricordiamo che, in via del tutto eccezionale, oggi e venerdì, al timone di RTR 99 TI RICORDI ci saranno Paolo Famiglietti che condurrà il programma dalle 10.00 alle 13.00, e David Guarnieri nell'orario consueto dalle 13.00 alle 16.00. N x.com
Arezzo-Ascoli, la sfida a distanza che vale la B. Ripresi oggi gli allenamenti delle due squadreL'Arezzo viaggia, l'Ascoli tiene il passo, e negli ultimi 90' della regular season di Serie C si deciderà chi - tra le due - sarà la regina del Girone B; la squadra che coronerà il sogno della ... tuttomercatoweb.com