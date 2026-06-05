AREZZO – Da oggi ad Arezzo non ci sono più soltanto gli occhi dei vicini dietro le tende. Adesso ci sono anche quelli delle telecamere, e pure dell’intelligenza artificiale. È stato firmato questa mattina in Comune l’accordo attuativo tra Questura e Palazzo Cavallo per la gestione integrata del sistema comunale di videosorveglianza. Tradotto dal burocratese: le telecamere comunali e le forze dell’ordine lavoreranno sempre più in squadra per controllare il territorio e prevenire reati e situazioni a rischio. L’accordo arriva dopo l’approvazione, lo scorso 2 aprile, del nuovo regolamento comunale sulla videosorveglianza e punta a rafforzare l’attività di prevenzione svolta dalle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo, da oggi ti guarda anche l’algoritmo: firmato il patto tra Comune e Questura

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