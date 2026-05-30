Istituito un Protocollo d’Intesa tra la Questura di Caserta e l’Ambito Territoriale C08. La firma è avvenuta ieri pomeriggio, 29 maggio 2026, presso il Museo. L’accordo prevede la collaborazione tra le due istituzioni su questioni di sicurezza e servizi sociali. Nessuna comunicazione ufficiale su dettagli aggiuntivi o eventuali modifiche alle procedure esistenti. La notizia è stata resa nota attraverso un comunicato stampa.

Tempo di lettura: 6 minuti E’ avvenuta ieri pomeriggio, 29 maggio 2026, presso il MUCIR – Museo Civico e del Risorgimento di Santa Maria Capua Vetere, la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa tra la Questura di Caserta e il Consorzio dei Servizi Sociali e Socio-Sanitari dell’Ambito Territoriale C08 per la realizzazione di iniziative finalizzate al contrasto della violenza di genere, della violenza domestica e degli atti persecutori. L’accordo è nato nell’ambito dell’attivazione del CUAV “CambiaMenti”, il Centro per Uomini Autori di Violenza con sede in via Jan Palach n.20 a Santa Maria Capua Vetere, gestito dal Consorzio dei servizi sociali dell’Ambito C08. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - CUAV, firmato il Protocollo d’Intesa tra Questura di Caserta e Ambito Territoriale C08

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