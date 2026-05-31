Niente smartphone prima dei 13 anni il patto tra genitori e sessanta scuole a Milano | Così combattiamo la dipendenza da algoritmo

In alcune scuole di Milano, è stato stabilito che i bambini non possono usare smartphone prima dei 13 anni. La decisione riguarda venti istituti comprensivi e sessanta plessi scolastici, coinvolgendo migliaia di studenti. L’accordo tra genitori e scuole mira a limitare la dipendenza da algoritmi e social media. La regola si applica a tutte le attività scolastiche, con l’obiettivo di promuovere un uso più consapevole della tecnologia tra i più giovani.

Ventidue scuole, anzi venti istituti comprensivi. Sessanta plessi scolastici e migliaia di studenti, famiglie, insegnanti e dirigenti uniti da una scelta che, nell’epoca della connessione permanente, appare quasi controcorrente: rinviare la consegna dello smartphone ai ragazzi almeno fino ai 13 anni. A Milano questa decisione, scrive il Corriere della Sera, ha preso forma attraverso il progetto “Aspettando lo smartphone”, la declinazione locale dei Patti digitali, un movimento che dal 2022 sta crescendo scuola dopo scuola. L’idea nasce da una domanda semplice, ma tutt’altro che banale: «È davvero inevitabile che un ragazzo abbia uno smartphone già in prima media?». 🔗 Leggi su Open.online

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