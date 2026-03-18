Confindustria si parla del futuro della città con Vincenzo Ceccarelli Marcello Comanducci Marco Donati e Michele Menchetti

Nella sede di Confindustria Toscana sud ad Arezzo, si è tenuto un incontro tra Vincenzo Ceccarelli, Marcello Comanducci, Marco Donati e Michele Menchetti per discutere del futuro della città. L’appuntamento si è concentrato sulle prospettive e le strategie da adottare per lo sviluppo locale. La discussione ha coinvolto le figure rappresentative del territorio e si è focalizzata su temi di interesse pubblico e imprenditoriale.

Arezzo, 18 marzo 2026 – Alla sede aretina di Confindustria Toscana sud si parla del futuro della città con Vincenzo Ceccarelli, Marcello Comanducci, Marco Donati e Michele Menchetti. “Arezzo: quale futuro per la citta’ ” è il titolo dell’evento organizzato dagli Industriali aretini per venerdì 20 marzo alle ore 18 presso la propria sede di Via Roma 2. L’incontro, organizzato in vista delle prossime elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, nasce dalla volontà di promuovere un momento di riflessione strategica sullo sviluppo del territorio e approfondire i temi di prioritario interesse per il sistema produttivo aretino. L’evento vedrà la partecipazione di Vincenzo Ceccarelli, Marcello Comanducci, Marco Donati e Michele Menchetti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Confindustria, si parla del futuro della città con Vincenzo Ceccarelli, Marcello Comanducci, Marco Donati e Michele Menchetti Articoli correlati Leggi anche: È ufficiale: Comanducci si candida. Il centro sinistra va verso Vincenzo Ceccarelli Leggi anche: Sindaco di Arezzo, il verdetto dei nostri lettori: Ceccarelli avanti, poi Comanducci e Donati