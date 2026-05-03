Il desiderio dei bambini diventa realtà | arrivano le biblioteche libere nelle aree verdi della città
A Latina saranno installate quattro bacheche di crossbooking nelle aree verdi della città. Queste biblioteche libere permetteranno ai bambini di scambiare libri senza bisogno di registrazioni o procedure particolari. Le strutture saranno posizionate in punti accessibili e visibili, offrendo uno spazio dedicato alla lettura e alla condivisione di libri per i più giovani. L’iniziativa mira a favorire la diffusione della cultura tra i bambini e le famiglie.
A Latina arrivano quattro bacheche di crossbooking, biblioteche libere che saranno installate nelle aree verdi della città. I punti individuati sono quelli dei giardini del palazzo comunale, dell'area dell'ex circoscrizione di Borgo San Michele, poi del parco di via Roccagorga e dell'impianto.🔗 Leggi su Latinatoday.it
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