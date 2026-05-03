Il desiderio dei bambini diventa realtà | arrivano le biblioteche libere nelle aree verdi della città

A Latina saranno installate quattro bacheche di crossbooking nelle aree verdi della città. Queste biblioteche libere permetteranno ai bambini di scambiare libri senza bisogno di registrazioni o procedure particolari. Le strutture saranno posizionate in punti accessibili e visibili, offrendo uno spazio dedicato alla lettura e alla condivisione di libri per i più giovani. L’iniziativa mira a favorire la diffusione della cultura tra i bambini e le famiglie.