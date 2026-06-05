Aree Interne un terzo dei residenti perso in dieci anni | le misure per salvare i borghi di Capitanata e della Puglia

Negli ultimi dieci anni, tra il 20% e il 30% dei residenti è scomparso dai comuni delle Aree Interne in Capitanata e nel resto della Puglia. Questa perdita di popolazione riguarda circa un terzo della popolazione complessiva di queste zone. Le autorità stanno valutando misure per contrastare questa tendenza, che interessa principalmente i borghi più piccoli. Non sono stati ancora adottati interventi definitivi, ma si cercano soluzioni per arginare l’esodo e favorire il mantenimento delle comunità locali.

Tra il 20% e il 30%: è il salasso demografico pagato dai comuni delle Aree Interne della Capitanata e del resto della Puglia negli ultimi dieci anni. Uno spopolamento progressivo che si traduce in una sempre più preoccupante riduzione dei servizi: scuole che si chiudono, attività che abbassano le. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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Reborn in Doomsday: I Built a Luxury Shelter, the Greedy Duo Reap Their Just Deserts

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