Una proposta di legge regionale è stata avanzata per contrastare lo spopolamento nelle aree interne della regione. La proposta, presentata da un rappresentante di un partito di maggioranza, mira a garantire uguali diritti a tutti i cittadini e a ridurre le differenze tra territori. L’obiettivo è preservare e rivitalizzare i borghi meno popolati, spesso segnati dall’abbandono. La legge si propone di intervenire su questioni legate alla presenza di servizi, infrastrutture e opportunità in queste zone.

BARI – Garantire pari dignità a tutti i cittadini pugliesi, azzerare i divari territoriali e offrire un futuro ai nostri borghi dimenticati. Con questo spirito Nicola Gatta, consigliere regionale di FDI, è primo firmatario di una proposta di legge intitolata 'Sviluppo e rigenerazione delle aree interne'. Con Gatta, anche i colleghi di Fratelli d'Italia in consiglio regionale. Una proposta che era stata annunciata in campagna elettorale e a cui il consigliere regionale ha dato seguito immediato. "Secondo le proiezioni dell’Istat - ha detto Gatta - la Puglia perderà circa 420mila cittadini, la maggior parte dei quali abbandoneranno proprio le aree interne. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Una legge regionale per salvare le aree interne dallo spopolamento: la proposta di Nicola Gatta

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