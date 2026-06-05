Arachide e pop corn in festa a Mezzogoro | Eccellenza del territorio

Da ilrestodelcarlino.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stata presentata ieri la quinta edizione della sagra dell’arachide e del pop corn, che si svolgerà a Mezzogoro dal 12 al 16 giugno. La manifestazione prevede diverse attività, tra cui un appuntamento di apertura domenica con una gara di cosplay. La sagra si propone di valorizzare i prodotti locali e il territorio attraverso eventi e iniziative dedicate. La gara di cosplay rappresenta il primo evento della manifestazione, che continuerà con altre attività nei giorni successivi.

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Presentata ieri mattina la quinta sagra dell’arachide e del pop corn, in programma a Mezzogoro dal 12 al 16 giugno, con il prologo di domenica col suggestivo appuntamento della gara di Cosplay. Tanti i partecipanti con l’hobby e l’arte di indossare costumi e accessori per interpretare un personaggio tratto da anime, manga, videogiochi, film o serie tv, con premi ed ospiti speciali fino a notte fonda e la presenza di Mino Caprio e Gigi Rosa, due doppiatori, entrambi con quarantennale esperienza di doppiaggio alle spalle, e Clara Serina, che è la prima voce storica di Lady Oscar. Il sindaco Alice Zanardi ha ricordato come questa manifestazione valorizzi le eccellenze dei prodotti tipici del territorio, fra i quali le arachidi ed il riso, col contributo delle associazioni di volontariato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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