Il termine per iscriversi alla nona edizione del Pop Corn Festival del Corto 2026 a Porto Santo Stefano scade tra pochi giorni. La scadenza del bando di concorso è imminente, con le iscrizioni ancora aperte. La manifestazione si svolgerà nel 2026 e si rivolge a cortometraggi provenienti da tutto il territorio. Le iscrizioni devono essere inviate entro la data stabilita per poter partecipare alla selezione ufficiale.

L’evento, presentato dall’attore e conduttore Andrea Dianetti, propone tre giornate di proiezioni a ingresso totalmente gratuito per il pubblico, con l’obiettivo di valorizzare le nuove tendenze del linguaggio audiovisivo contemporaneo globale.Tutti i filmmaker indipendenti e le case di produzione interessate avranno tempo soltanto fino al prossimo 2 giugno 2026 per sottoporre le proprie opere attraverso la piattaforma internazionale Filmfreeway, versando una quota di iscrizione fissa di 10 euro. Per questa edizione, la direttrice artistica Francesca Castriconi e l’Associazione Argentario Art Day APS hanno lanciato una sfida creativa stimolante, richiedendo che tutti i lavori presentati aderiscano esplicitamente al macro-tema “Luce e ombra: proiezioni dell’anima”. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Pop Corn Festival del Corto 2026: ultime battute per iscriversi alla nona edizione a Porto Santo Stefano

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Pop Corn Festival del Corto 2026: cinema, premi e nuovi talenti al Monte Argentario

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