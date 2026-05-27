pop corn festival del corto scade il 2 giugno il bando per corti

Scade il 2 giugno 2026 il bando per cortometraggi della nona edizione del “Pop Corn Festival del Corto” Riconoscimenti in denaro, tra cui il Premio Raffaella Carrà di 4mila euro all’idea più originale IX Edizione – Porto Santo Stefano – Monte Argentario (Gr) – 24, 25 E 26 luglio 2026 Scadono il 2 giugno 2026 le iscrizioni per partecipare alla nona edizione del Pop Corn Festival del Corto, concorso internazionale di cortometraggi, presentato dall’attore Andrea Dianetti, che si terrà in Piazzale dei Rioni, ad ingresso gratuito, a Porto Santo Stefano Monte Argentario (GR) il 24, 25 e 26 luglio 2026. Il Pop Corn Festival del Corto, diretto da Francesca Castriconi, e organizzato dall’ Associazione Argentario Art Day APS, è realizzato con il patrocinio del Comune di Monte Argentario e della Regione Toscana. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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