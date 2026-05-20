Trasimeno Prog Festival a Castiglione del Lago Quattro serate con omaggi e tante star alla Rocca
Il “Trasimeno Prog Festival” si terrà a Castiglione del Lago dal 20 al 23 agosto, presso la Rocca Medievale. La manifestazione presenterà quattro serate dedicate al genere musicale del progressive rock, con artisti e band ospiti che si esibiranno sul palco. La kermesse ha annunciato ufficialmente il programma per l’edizione del 2026, con spettacoli che prevedono omaggi e presenze di artisti riconosciuti nel panorama musicale. La rassegna si svolgerà nel centro storico del paese, attirando appassionati e visitatori da diverse zone.
“Trasimeno Prog Festival” svela ufficialmente il cartellone 2026 con quattro serate consacrate al “progressive rock” in scena alla Rocca Medievale di Castiglione del Lago dal 20 al 23 agosto. Arrivata alla settima edizione, la manifestazione è dedicata dall’anno scorso alla memoria dell’amico Riccardo Regi, giornalista e musicista del gruppo “L’Estate di San Martino”. Il Festival riparte da quello che lo scorso anno non si era potuto svolgere a causa del maltempo: giovedì 20 si parte con la Pink Floyd Night, protagonisti i ragazzi umbri dei Drunk Side e il suggestivo “Cineracconto” dei romani Ranestrane, per una personale rilettura dell’album “The Wall” con proiezione del celebre film di Alan Parker. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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