Trasimeno Prog Festival a Castiglione del Lago Quattro serate con omaggi e tante star alla Rocca

Il “Trasimeno Prog Festival” si terrà a Castiglione del Lago dal 20 al 23 agosto, presso la Rocca Medievale. La manifestazione presenterà quattro serate dedicate al genere musicale del progressive rock, con artisti e band ospiti che si esibiranno sul palco. La kermesse ha annunciato ufficialmente il programma per l’edizione del 2026, con spettacoli che prevedono omaggi e presenze di artisti riconosciuti nel panorama musicale. La rassegna si svolgerà nel centro storico del paese, attirando appassionati e visitatori da diverse zone.

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