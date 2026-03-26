Forno crematorio a Pietradefusi la battaglia legale arriva al Consiglio di Stato

Nel comune irpino di Pietradefusi si sta discutendo da tempo sulla realizzazione di un forno crematorio. La vicenda riguarda un impianto di cremazione in fase di costruzione e un contenzioso amministrativo ancora aperto che coinvolge le autorità locali e i progettisti. La controversia legale ha raggiunto il livello più alto della giurisdizione amministrativa, il Consiglio di Stato.

Dopo la sconfitta al Tar della Campania, il comitato "Amici Santangiolesi" e la società Domicella Srl impugnano la sentenza. Il Comune intanto può proseguire l'iter per la gara d'appalto Una frazione di un piccolo comune irpino. Un impianto di cremazione da costruire. E un contenzioso amministrativo che non accenna a fermarsi. Il progetto riguarda la realizzazione di un forno crematorio nella frazione di Sant'Angelo a Cancelli, nel territorio di Pietradefusi. A promuoverlo è la società Domicella Srl, sostenuta dal comitato civico "Amici Santangiolesi". Contro, almeno sul piano giudiziario, c'è l'unica società che gestisce attualmente un impianto crematorio in Irpinia, che ha presentato ricorso al Tar della Campania, sezione distaccata di Salerno. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Forno crematorio a Pietradefusi, la battaglia legale arriva al Consiglio di Stato Articoli correlati Pietradefusi, sentenza storica: "Via libera al forno crematorio, sconfitti oligopoli e false narrazioni"È notorio che questa amministrazione comunale ha ottenuto ieri, presso il Tribunale amministrativo regionale della Campania, una vittoria senza se e... Il forno crematorio avanti a Pietradefusi: lo decide il TarIl Tar respinge il ricorso sul progetto del forno crematorio a Sant’Angelo a Cancelli a Pietradefusi. Tutto quello che riguarda Forno crematorio a Pietradefusi la... Pietradefusi, forno crematorio: il comitato ricorre al Consiglio di StatoA presentare il ricorso anche la società che gestisce il forno crematorio a Domicella ... msn.com Contro il forno crematorio scatta la protestaManifestazione a Pietradefusi contro al realizzazione del forno crematorio in un cimitero dismesso. Qualche centinaio di persone ha preso parte alla marcia per opporsi alla decisione ... ilmattino.it